Coppa Promozione, sarà San Cataldo-Città dei Sassi Matera la finale

Sarà San Cataldo-Città dei Sassi Matera la finale di Coppa Italia Promozione. I materani, forti del 9-0 dell'andata, vincono anche ad Atella (momentaneo pareggio di Colangelo) con Dobrozi che sblocca la gara e Ugone che sigla il gol partita. I sancataldesi, riescono a mantenere l'1-2 dell'andata con il pari casalingo contro il Tricarico. Succede tutto in due ad Avigliano: apre D'Andrea al 28' per i locali, pareggia Daraio per gli ospiti dopo 2'.