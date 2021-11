Taranto, Diaby e il messaggio social: "Tornerò più forte di prima"

Il Taranto prepara la gara di lunedì in terra campana contro la Juve Stabia, dopo la vittoria al fotofinish contro il Catania. Tre punti che danno ossigeno dopo le due sconfitte esterne. Intanto, dai profili social, Diaby, centrocampista rossoblù fermo ai box per infortunio, ha dovuto effettuare un intervento come da comunicato della stessa società.

Lo stesso giocatore però ci tiene a far sentire tutto il suo affetto e aggiornare il tifo rossoblù: "L'operazione è stata un successo! Grazie di cuore a tutte e tutti per i vostri messaggi. Tornerò più forte di prima", ha sottolineato Diaby. Un augurio da tutto il mondo rossoblù di buona guarigione al centrocampista, pedina fondamentale per lo scacchiere di Giuseppe Laterza.