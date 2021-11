Cavese, Carbonaro: "Morale giù ma questo gruppo non si arrenderà"

Paolo Carbonaro, ospite della rubrica Casa Aquilotti, ha commentato così il momento che sta attraversando la Cavese

"Non è un bel momento. Quando c'è un cambio di allenatore è un fallimento per tutti. Umore giù perchè il mister è una personale eccezionale e perchè siamo andati a -8 dalla Gelbison ma sicuramente non è un gruppo che si arrenderà a questa situazione. Sapremo reagire, so chi ho accanto nello spogliatoio, so che reagiremo a questo momento di difficoltà

A Cava mi sto trovando bene, la città è bellissima e piena di vita, si sta veramente bene. Anche in squadra siamo un bel gruppo, c'è una bella unione".