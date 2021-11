Benevento-Reggina: per i bookmakers, giallorossi favoriti ma pochi gol

Il Benevento ha inanellato tre sconfitte nelle ultime tre uscite in campionato: i tre k.o. consecutivi hanno portato l'undici di Caserta ad uscire dalla zona play-off. Per rimettersi in pista, i giallorossi sono a caccia della vittoria interna domani pomeriggio contro la Reggina.

Per gli esperti di 888sport.it la partita del "Vigorito" vede favorito il Benevento la cui vittoria è data a 2,05. Il pareggio è quotato 3,25 volte mentre il "2" paga 3,75 la posta.

Per i quotisti sarà una partita "bloccata" quindi l'Under2.5 è dato a 1,78 a fronte dell'1,98 dell'Over2.5. Per quanto riguarda, invece, il risultato esatto, quello più giocato è l'1-1, quotato 6,25, davanti all'1-0 per il Benevento, pagato 7,50 volte la giocata. Quote altissime per il colpo esterno della Reggina: lo 0-2 vale 18 volte la posta.