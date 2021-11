Benevento. Caserta ne convoca 23 per la Reggina: Foulon non ce la fa

Saranno due le assenze in difesa per il Benevento nel match di domani contro la Reggina: oltre allo squalificato Glik, infatti, mancherà anche il belga Foulon, uscito anzitempo nell'ultima sfida di campionato in casa del Pisa. Questo, dunque, l'elenco dei convocati nel quale manca anche il giovane Basit:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.