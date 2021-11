Cagliari-Salernitana 1-1: Bonazzoli al 90' pareggia i conti

Termina con un pareggio la sfida tra Salernitana e Cagliari: 1-1 il finale.

Sardi beffati all'ultimo respiro da Bonazzoli che sfrutta un buco di Nandez per infilare Cragno. Precedentemente il vantaggio dei padroni di casa era stato firmato da Pavoletti su assist di Joao Pedro.

TABELLINO

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Carboni; Caceres; Bellanova (75' Lykogiannis), Nandez, Marin, Grassi (46' Strootman), Dalbert (59' Pavoletti); Joao Pedro, Keita (82' Deiola). A disposizione: Aresti, Radunovic, Deiola, Altare, Strootman, Pereiro, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Pavoletti, Ceter. All.: Mazzarri.

Salernitana (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri (83' Kecrhida); Obi (83' Vergani), Di Tacchio (83' Capezzi), L. Coulibaly; Gondo (39' Zortea), Djuric (78' Simy), Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Zortea, Kechrida, Simy, Capezzi, Delli Carri, Vergani. All.: Colantuono.

Arbitro: Doveri di Roma

Ammonito: 26' Grassi (C), 29' Dalbert (C), 77' Pavoletti (C)

Reti: 74' Pavoletti (C), 90' Bonazzoli (S)