Crb, dopo 40 anni saluta lo storico segretario Rocco Picciano

Il primo novembre, usufruendo dell’opportunità pensionistica della cosiddetta “Quota 100”, il mio percorso lavorativo nell’ambito della Federcalcio si è concluso. E’ stato un cammino lungo ben 40 anni, sicuramente impegnativo ma decisamente bello e stimolante. L’amore per il gioco del calcio e la passione per il lavoro mi sono stati sicuramente d’aiuto per cercare di assolvere i miei compiti con correttezza e, spero, competenza. Nostalgia e commozione avvolgono il mio animo ma i tanti momenti piacevoli trascorsi, le splendide esperienze maturate e le immense soddisfazioni che mi sono state regalate mi infondono la giusta serenità per salutare con gioia e profonda gratitudine tutti coloro ho avuto la fortuna di incontrare in questi quattro straordinari decenni. Ringrazio innanzitutto la Lega Nazionale Dilettanti, i Presidenti regionali che si sono succeduti (Telesca, Centola, Cipollone, Rinaldi e Fittipaldi), i Consiglieri, gli atleti, i tecnici, gli arbitri e, naturalmente, i dirigenti di società con i quali ho avuto la fortuna di instaurare rapporti di grande stima e, con tanti, anche di vera amicizia. E, infine, ringrazio i miei carissimi e apprezzatissimi colleghi e collaboratori del Comitato. Resto a disposizione di tutti e vi saluto con un sincero, commosso e affettuoso abbraccio, sicuro che in futuro le nostre strade si possano nuovamente incrociare.

Rocco Picciano