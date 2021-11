Juve Stabia-Taranto: obiettivo continuità per i rossoblù

JUVE STABIA - TARANTO - La vittoria all'Erasmo Iacovone contro il Catania ha trasmesso maggiore consapevolezza in casa Taranto. La compagine di mister Giuseppe Laterza ha ripreso il suo cammino in Serie C/girone C ed è pronta a giocarsi tanto contro una squadra ostica come la Juve Stabia. Proprio contro le vespe, i rossoblù sono chiamati a una prova di forza per rimanere aggrappati al gruppo di vertice.

JUVE STABIA - TARANTO: l'andamento in campionato. Il Taranto attualmente ha ottenuto 23 punti in questo campionato, mentre la Juve Stabia 19 punti. Di conseguenza, il match è importantissimo per entrambe per dare lo slancio necessario per dare una risposta significativo alle rivali. E' ancora presto per fare calcoli, ma se vincere aiuta a vincere, una vittoria a ridosso dell'ultimo mese dell'anno sarebbe di buono auspicio per ambizioni e morale. I rossoblù sono consapevoli dell'andamento altalenante tra casa e fuori casa e, dunque, vincere a domicilio è fondamentale per acquisire certezze anche lontano dallo Iacovone.

JUVE STABIA - TARANTO: i precedenti. I precedenti tra le due squadre, come sottolineano i colleghi di MondoRossoBlù.it, sono 12. La prima sfida è datata 1929, quasi un secolo fa. Dolci ricordi rimandano alla promozione in C1 nel 2001. Dall'altra, un episodio amaro e da dimenticare è la retrocessione nel 2017 al Menti, in terra campana.