Cavese, Troise: "Consapevoli nostra forza. Cava bella ed esigente"

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, al 'De Crescenzo' di Bracigliano, il tecnico Emanuele Troise ha diramato le prime convocazioni in vista della gara con il Real Aversa, in programma domani pomeriggio allo stadio 'Simonetta Lamberti'. La lista dei convocati:

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: Altobello, D’Amore, De Caro, Fissore, Gabrieli, Palladino, Quaranta, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Corigliano, Katseris, Maiorano, Palma, Romizi

ATTACCANTI: Afri, Allegretti, Carbonaro, Diaz, Kosovan.

Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della gara di esordio al 'Lamberti'

BILANCIO DELLA PRIMA SETTIMANA DI LAVORO - "I ragazzi hanno confermato in questi giorni la disponibilità e l'attenzione mostrate già nel primo allenamento di martedì. Sul piano fisico si è lavorato bene, con intensità. Ovviamente abbiamo messo in conto che, il cambio della metodologia, qualcosina potrebbe togliere, però, come ho accennato nella conferenza stampa di presentazione, non abbiamo molto tempo e quindi dobbiamo credere nel lavoro che bisogna portare avanti, senza farci condizionare dalle difficoltà che si potrebbero incontrare lungo la strada".

CAVA PIAZZA BELLA ED ESIGENTE - "Il gruppo è consapevole della propria forza e pure dell'obiettivo che bisogna raggiungere, in una piazza, quella di Cava de' Tirreni, bella e al tempo stesso esigente. Bisogna avere la personalità di gestire questo tipo di pressione, perché sono sicuro che, quando le cose andranno bene, questa piazza, che segue con affetto la squadra sempre e lo ha dimostrato pure domenica scorsa a Vallo della Lucania, potrà essere davvero la nostra arma in più".

L'IMPEGNO CON L'AVERSA - "Ci attende una gara difficile, per le qualità che hanno i nostri prossimi avversari, ma anche per il maltempo e le condizioni del terreno di gioco che, giocoforza, non potranno essere le migliori. Ci attende una gara 'sporca', in cui sarà importante conquistare le seconde palle e vincere i duelli individuali. Dovremo essere in grado di adeguarci nel modo migliori alle condizioni che troveremo. Al tempo stesso, però, dico pure che i ragazzi hanno le giuste qualità per provare a costruire anche manovre di gioco apprezzabili. Servirà il giusto mix di entusiasmo ed equilibrio".