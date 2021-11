Mariglianese: entra in società Ciccone, ex presidente della Palmese

La US Mariglianese è lieta di annunciare la nomina dell’avvocato Vincenzo Ciccone ad Amministratore Delegato della società. L’avv. Ciccone sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club, si unirà a noi dopo una lunga esperienza da presidente nella società RUS VICO prima e Palmese poi fino alla scorsa stagione. Figura di spessore nel mondo dilettantistico campano, diversi i traguardi raggiunti nel corso degli anni, ad un passo dalla D nel campionato 2019/2020 a Palma Campania.

“Sono onorato di entrare a far parte di questo progetto, il Campionato Interregionale mi ha sempre entusiasmato e sono proprio a viverlo a pieno come dirigente della Mariglianese”, le sue prime parole al termine della rifinitura odierna. – continua “Conoscevo già il presidente Abete, presente come me da diversi anni nel panorama dilettante, insieme raggiungeremo quanto prima l’obiettivo salvezza”.