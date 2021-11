La Cavese batte il Real Aversa e si riavvicina alla vetta

La Cavese ritrova la vittoria battendo di misura il Real Agro Aversa: esordio in panchina vittorioso per mister Troise.

Gara brutta, resa complicata dalla pioggia incessante e dal campo pesante. Le due squadre hanno faticato per tutti i 90 minuti riuscendo a costruire poche occasioni da rete.

Match deciso da un episodio: al minuto 81 Gabrieli crossa per Diaz, entrato da poco, che svetta e di testa spedisce in porta. Un classico per la Cavese: per l'ennesima volta i blufoncè in casa riescono a trovare il guizzo vincente nel finale. Mastica amaro l'Aversa che pur avendo costruito poco non aveva demeritato, giocando alla pari per gran parte della gara.

Con questa vittoria la Cavese guadagna due punti sulla Gelbison, stoppata sul pari, ora a 6 lunghezze.

