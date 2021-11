Serie B. Gli squalificati dopo la 14a: out in 7, tre gare a Vicari

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 28 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni e bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bicchieri di plastica pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

VICARI Francesco (Spal): per avere, al 37° del secondo tempo, gioco fermo, colpito con una testata alla fronte un calciatore della squadra avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EL KAOUAKIBI Hamza (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CURADO Marcos (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALZERANO Marcello (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SARIC Dario (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HETEMAJ Perparim (Reggina)

MECCARIELLO Biagio (Lecce)

BIANCHI Nicolo (Reggina)

BIRINDELLI Samuele (Pisa)

BOBEN Matija (Ternana)

BRANCA Simone (Cittadella)

CIANO Camillo (Frosinone)

PARODI Luca (Alessandria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

RANOCCHIA Filippo (L.R. Vicenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).