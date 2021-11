Serie D girone H, Francavilla 1° 0-0 per il Rotonda Perde il Lavello

Il Francavilla è la vera sorpresa della serie D girone H. La formazione di Ragno piega il Gravina con Croce e sale in testa alla classifica. Ormai i sinnici dopo 13 giornate fanno sul serio e non vogliono più fermarsi. Secondo 0-0 di fila per il Rotonda tra le mura amiche contro il Casarano. Perde invece 4-3 il Lavello una partita dalle mille emozioni contro la Nocerina. Ofantini in vantaggio con Ouattara, poi ribaltati dai molossi con Dammacco e Mazzeo, prima che il capitano Vitofrancesco firmi il pareggio. I rossoneri vanno sul doppio vantaggio con Vecchione e nel finale accorcia Liurni.