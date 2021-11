Juve Stabia-Taranto: i convocati di mister Giuseppe Laterza

Terminato l’allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Juve Stabia in programma domani - 29 novembre 2021 - alle ore 21.00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La gara è valida per la 16^ Giornata di campionato di Serie C, che sarà visibile su Rai Sport.

Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa della stessa società rossoblù, ecco i convocati di mister Laterza: