Nola e San Giorgio pareggiano sotto il diluvio

Il derby salvezza finisce in parità. 0 a 0 tra San Giorgio e Nola sotto una pioggia incessante, al termine di novanta minuti combattuti. I granata inanellano il quarto risultato utile consecutivo sotto la gestione Borrelli e salgono a quota 12 in classifica.

LA PARTITA - Borrelli deve fare a meno degli squalificati Ruggiero e Di Pietro e dell'acciaccato Albano. Difesa tutta over con Navas e Bonfini ai lati, in mezzo con Caprioli ci sono Greco e Strazzullo. Nella prima parte è il San Giorgio a fare la partita, stazionando nella metà campo avversaria e creando un paio di palle gol nitide prima con Di Franco, pescato bene sul secondo palo da Raiola ma la conclusione è troppo centrale, poi con lo stesso Raiola che impegna severamente Cappa.

Nella ripresa regna l'equilibrio, quasi spezzato da Ruggiero che al 57' colpisce il palo interno su calcio di punizione. I granata rispondono colpo su colpo, ma al 76' restano in dieci per il rosso diretto mostrato a Greco per un'entrata su Acampora. Così come sette giorni fa ad Altamura, gli uomini di Borrelli non si lasciano scoraggiare dall'inferiorità numerica e provano comunque a vincerla, ma stavolta manca la zampata decisiva. Finisce 0 a 0, otto punti in quattro uscite per Borrelli ed il San Giorgio, e domenica altra gara dai punti pesanti in palio in quel di Bisceglie.

FC SAN GIORGIO-NOLA 0-0

FC SAN GIORGIO (4-3-3): Bellarosa; Navas, Cassese, Bertolo, Bonfini (63' Raucci); Greco, Caprioli, Strazzullo (58' Mercorella); Di Franco, Varela (86' Tamsir), Raiola (73' Mancini). A disp.: Faustico, Improta, Tribuno, Mazzeo, Luongo. All.: Borrelli

NOLA (4-3-3): Cappa; Togorà, Sicignano, D'Orsi, Donnarumma; Caliendo, Acampora (84' Gaetano), Ruggiero (90' Cardone); D'Angelo, Figliolia, Corbisiero. A disp.: Torino, Capuozzo A., De Siena, Idioma, Lambiase, Capuozzo E., Angeletti. All.: De Stefano

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale. Assistenti: Anile (Acireale), Bonaccorso (Catania)

NOTE: Spettatori 150 circa. Al 76' espulso Greco (S). Ammoniti: Bonfini, Caprioli (S); Togorà (N). Calci d'angolo: 9-5. Recupero: 0 pt, 4 st

Nico Erbaggio Ufficio stampa FC San Giorgio