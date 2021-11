Vicenza-Benevento: gli scommettitori puntano sul successo della Strega

Con il 4-0 maturato sabato pomeriggio al "Vigorito" contro la Reggina, il Benevento si è portato a quota 22 punti agganciando un nutrito gruppetto di squadre appaiate al quinto posto ed ha ridotto le distanze dalle compagini che lo precedono.

Domani i giallorossi saranno di scena sul campo del Vicenza, penultimo in classifica, ed anch'egli reduce da un vittoria, in casa del Crotone. Per i betting analyst di 888sport.it ad essere favoriti sono i giallorossi la cui vittoria è data a 2,12. Il successo dei biancorossi vale 3,65 volte la posta mentre l'"X" è dato a 3,15.

Il Vicenza ha la seconda peggior difesa del campionato mentre il Benevento è il quarto miglior attacco: il "Goal" è a 1,72 mentre il "NoGoal" si gioca a 2,04.