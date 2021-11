Vicenza. Brocchi: "Il Benevento è tra le più forti del campionato"

Il tecnico del Vicenza, Cristian Brocchi, ha presentato in conferenza stampa, questo pomeriggio, il match contro il Benevento di domani. Queste le sue parole ai media:

"Il Benevento, con Brescia, Lecce e Monza, è una delle squadre più forti del campionato e sarà una partita intensa dal punto di vista agonistico perché hanno calciatori che possono risolverla in qualsiasi momento grazie alle loro qualità.

Contro il Crotone abbiamo fatto una grande partita mettendoci alle spalle la sconfitta immeritata subita contro il Brescia. I ragazzi hanno mostrato voglia di prendersi quanto perso in precedenza e hanno lottato su ogni pallone gestendo bene tutti i 90'. Non fatevi ingannare dalla classifica: il Crotone è avversario di valore più alto della posizione in classifica occupata.

Ho tre o quattro calciatori che non stanno bene: deciderò la formazione in base a chi mi darà più garanzie.

Giacomelli sta giocando bene, non solo per i gol segnati. Spetta a me dargli il giusto spazio dall'inizio o a partita in corso. Sta dando qualcosa di importante e dimostrando di volersi conquistare il posto. Dal canto mio, penso al Vicenza e non al singolo.

E' difficile far coesistere Dalmonte e Giacomelli perché saremmo troppo offensivi. L'idea in se mi piace ma ci sono equilibri da rispettare".