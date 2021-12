Serie C/C, giudice sportivo: 10 squalificati, due turni a Zito

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' AMMENDA

€ 1000 PAGANESE per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 36°minuto del secondo tempo di gioco, fatto esplodere un petardo di elevata potenza all’interno del settore da loro occupato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta

€ 500 AVELLINO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto 12 seggiolini all'interno della tribuna del settore ospiti, come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta

€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza posti in essere dai suoi sostenitori consistiti nell'aver lanciato, al 57°minuto un limone nella 124/301 metà campo al momento occupata solo dal portiere della squadra ospite e senza che il lancio fosse indirizzato verso alcuna persona. Valutate le modalità della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZITO ANTONIO (PAGANESE) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva volontariamente con una manata alla testa un avversario, con il pallone nelle vicinanze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CINELLI ANTONIO (CATANZARO)

MANARELLI DAVIDE (PAGANESE)

DAVI GUIDO (JUVE STABIA)

FRANCHINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)

SBAMPATO EDOARDO (PAGANESE)

MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)

LORENZINI FILIPPO (TURRIS)

GELONESE LUCA (VIBONESE)