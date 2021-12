Salernitana-Juventus 0-2: Morata-Dybala stendono i granata

La Juventus espugna l'Arechi battendo la Salernitana con due reti di scarto. Un gol per tempo per la squadra di Allegri che si rilancia in classifica. I granata, invece, restano ultimi.

Gara sbloccata al ventesimo da Dybala con un bel tiro mancino. Il raddoppio viene siglato da Morata su assist di Bernardeschi. Nel mezzo una clamorosa occasione per Ranieri che sfiora il pareggio colpendo il palo.

Nel recupero Dybala sbaglia un calcio di rigore tirando la palla alle stelle.

TABELLINO

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Zortea, L.Coulibaly, Capezzi (50' Di Tacchio), Ranieri (80' Jaroszynski), Kechrida (50' Schiavone), Simy (65' Djuric), Bonazzoli (80' Vergani). All. Colantuono. A disp. Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Kastanos, Obi, Di Tacchio, Djuric, Vergani.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Pellegrini (67' Alex Sandro); Bentancur, Locatelli, Kulusevski, Dybala, Kean (67' Morata), Bernardeschi (70' Rabiot). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, De Winter, Arthur, Alex Sandro, Rabiot, Soulé, Morata, Kaio Jorge

Arbitro: Fourneau di Roma - Assistenti: Baccini e Saccenti - IV uomo: Marinelli - Var: Di Paolo - Avar: Cecconi.

Reti: 21' Dybala (J), 69 ' Morata (J)