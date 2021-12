Serie D girone A, allunga il Novara

La tredicesima giornata del girone A di Serie D doveva essere favorevole al Novara e così è stato, gli azzurri dispongono senza problemi del Saluzzo con le reti di Gonzalez, Vuthaj, Pereira e Bortoletti e portano a due punti il vantaggio sulla seconda, il Derthona che con la quinta vittoria nelle ultime sette in casa della Lavagnese si conferma una solida realtà di questo campionato.

Male il Casale che inciampa a Borgosesia, ai nerostellati non basta il vantaggio e le tante occasioni da reti avute ma va dato merito ai granata che sono a ridosso della zona play-off; cade anche il Chieri, solo due punti nelle ultime quattro per la formazione di Didu contro un Pontdonnaz che continua a salire e che domenica prossima ospiterà il Novara.

Nessun pareggio in questo turno ma ben quattro successi esterni, il Vado vince il derby ligure ad Imperia con un gol di Aperi, importante successo anche per la Caronnese ad Asti grazie alla doppietta dell’eterno Corno; torna a vincere il Gozzano che supera quattro a zero il Fossano, i novaresi hanno la miglior difesa del girone con sole nove reti subite.

Male l’RG Ticino che torna da Genova con tre reti al passivo, per il Ligorna un successo che li fa uscire dalla zona calda; nel big match di giornata il Varese batte quattro a due la Sanremese con le doppiette di Obinna e Di Renzo, nell’ultimo incontro di questo turno il Bra batte tre a zero il Sestri Levante che in settimana aveva vinto il recupero contro il Saluzzo.

Risultati e classifica di giornata