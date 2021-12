Marcatori D, Vuthaj tocca quota 16

Anche la tredicesima giornata vede protagonista Dardan Vuthaj per quanto riguarda la classifica marcatori del girone A di Serie D, l’attaccante azzurro va in gol per la dodicesima volta in tredici partite e tocca quota sedici, più sei su Alfiero che rimane a secco in Bra-Sestri Levante.

Quattro le doppiette di giornata, ben due in casa Varese dove vanno in gol due volte Obinna e Di Renzo contro la Sanremese, bene anche Federico Corno decisivo nel due a uno della sua Caronnese ad Asti, prime due reti stagionali per Federico Marchisone nel tre a zero del Bra sul Sestri Levante.

La classifica marcatori completa