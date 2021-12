Serie D - Girone F: squalificati in otto, tutti per un turno

Una giornata di squalifica per gli otto calciatori squalificati dal giudice sportivo Merone dopo le gare della 11ª giornata disputate domenica scorsa. Di seguito tutte le decisioni:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PAGLIARI GIOVANNI (RECANATESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAPENNA RICCARDO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

AKAMMADU FRANKLYN (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

SALVATORI DAVIDE (NERETO CALCIO)

CIPOLLETTA CIRO (SAMBENEDETTESE SRL)

VARGA ATILA (SAMBENEDETTESE SRL)

PROIA DANIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VAVASSORI GABRIELE (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

MARCELLI ROBERTO CARLOS (CASTELFIDARDO)

CARDELLA FEDERICO (PINETO CALCIO)

VERDESI DAVIDE (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

KNOFLACH TOBIAS (SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

EL OUAZNI BADREDDIN (FOOTBALL CLUB MATESE)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CARDINALI MATTIA (CASTELFIDARDO)

VERNA CRISTIANO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

SHIBA KLEJVIS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MENGANI EDOARDO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GUALTIERI MATTEO (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

FERMANI NICHOLAS (CASTELFIDARDO)

SANTANGELO ANDREA (NERETO CALCIO)

DOMIZI JACOPO (PINETO CALCIO)

D'ALESSANDRO MATTEO (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

ROSSI LUCA (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

BELLARDINELLI ANDREA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

GALLO MATTEO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MONTUORI MASSIMILIANO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ALFAGEME LUIS MARIA (FOOTBALL CLUB MATESE)

SETOLA LUIGI (FOOTBALL CLUB MATESE)

NOCIARO PARIDE (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

PASQUALINI LORENZO (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

SCIMIA LUCA DANIEL (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

ANGIULLI FEDERICO (SAMBENEDETTESE SRL)

Foto: U.S. Recanatese