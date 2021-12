Una lieta notizia per il Picerno. Dopo l’infortunio del 6 giugno nella trasferta di Fasano e l’intervento a legamento e crociato del 9 settembre, è tornato ad allenarsi, a parte, al “Curcio” Diego Albadoro. L'attaccante, classe 1989, che lo scorso anno contribuì con i 12 gol al ritorno in C dei melandrini, diventerà un ritorno importante a disposizione di Colucci.