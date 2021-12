Serie B. Gli squalificati dopo la 15a: sei calciatori out per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 2 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PROIETTI Mattia (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZANANDREA Gianmaria (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIRINDELLI Samuele (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLOMBO Lorenzo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

VULIC Milos (Crotone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BELLEMO Alessandro (Como)

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina)

MOLINA Salvatore (Crotone)

PROIA Federico (L.R. Vicenza)

SABIRI Abdelhamid (Ascoli)

VAN DE LOOI Tom (Brescia)

VAZQUEZ Franco Damian (Parma)

ZAMPANO Francesco (Frosinone)

PARIGINI Vittorio (Como)

