Caiata eletto vicepresidente della tutela dei consumatori e utenti

L’onorevole Salvatore Caiata di Fratelli d’Italia è stato eletto questa mattina vice presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Il presidente del Potenza ha così commentato: “Ringrazio i colleghi che questa mattina mi hanno eletto vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti – spiega Caiata -. È un incarico che cercherò di onorare con responsabilità e impegno cosciente di quanto questa commissione sia di fondamentale rilevanza in un momento storico come quello che stiamo vivendo oggi” e prosegue “ sarò a completa disposizione dei consumatori, degli utenti e delle associazioni che li rappresentano per eventuali segnalazioni o richieste ” ricordando infine che la commissione fortemente voluta da e sostenuta sin dal primo momento da Fratelli d’Italia si occuperà di “indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie nei contratti, l’utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole e altri fenomeni assimilabili, e di indagare sul riporzionamento, sull’obsolescenza programmata, nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali”.