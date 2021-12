Gladiator 1924. Un nuovo attaccante argentino per mister Martino

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato l’attaccante Dorato Santiago. Nato a Buenos Aires il 2 marzo 1988, è cresciuto nelle giovanili dell’Excursionistas e nel 2009 è arrivato in Italia vestendo la maglia della Palmese (Eccellenza calabrese). Guardavalle fino al 2014 poi è in serie D per due stagioni con il Roccella. Torna alla Palmese, quindi Gela, Vibonese, Matelica, Altamura, Brindisi e Cittanovese. Ha iniziato la stagione con il Tiferno Lerchi (girone E) e da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro.

Passaporto italiano, è già a disposizione di mister Martino e oggi pomeriggio svolgerà la rifinitura con i nuovi compagni per poi partire alla volta di Ostia dove sabato pomeriggio ci sarà l’anticipo della dodicesima giornata di andata contro i padroni di casa.

A Dorato un caloroso benvenuto da parte di tutta la dirigenza e staff tecnico.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.