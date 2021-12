Milan-Salernitana 2-0: tutto facile per i rossoneri, granata k.o.

Il Milan domina la Salernitana e ottiene tre punti utile per la corsa al primato. Vittoria sul velluto dei rossoneri che la chiudono nel giro di venti minuti e gestiscono per il resto della gara, permettendosi il lusso di far ruotare tanti calciatori in vista dell'impegno in Champions. Male la Salernitana, mai in partita: una delle peggiori gare stagionali per la squadra di Colantuono.

TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (62' Ballo Toure); Kessie (78' Tonali), Bakayoko (46' Bennacer); Saelemaekers, Diaz, Leao (46' Junior Messias); Pellegri (15' Krunic). A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Veseli; Gyomber: Bogdan; Zortea (61' Kechrida); Ranieri (78' Jaroszynski); Schiavone; Di Tacchio (46' Kastanos); Coulibaly L.; Ribery (61' Bonazzoli); Simy (61' Djuric); A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli; Djuric; Kastanos; Obi; Kechrida; Capezzi; Delli Carri; Vergani. All. Colantuono

ARBITRO: Giua

Reti: 5' Kessie (M), 18' Saelemaekers (M)