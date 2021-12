Taranto-Messina: i convocati

Terminato l’allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Messina in programma allo stadio Erasmo Iacovone dalle ore 17:30 di domenica 5 dicembre. La gara è valida per la 17^ giornata di Campionato di Serie C, che sarà visibile su Eleven Sports e su Sky Sport canale 252.

CONVOCATI