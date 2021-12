Taranto-Messina, Laterza: "Gara complicata, massima concentrazione"

Giuseppe Laterza alla vigilia della gara contro l'Acr Messina svolge la consueta conferenza stampa, fissando gli obiettivi a breve termine da raggiungere a partire dalla sfida valida per la 17esima giornata contro i siciliani. Tra le mura amiche i rossoblù sbagliano raramente e, dunque, la spinta del pubblico e la voglia di riscattare la sconfitta a Castellammare contro la Juve Stabia, nel posticipo di lunedì scorso, saranno due motivazioni per giungere ai tre punti.

"Partita importantissima. Il Messina è una squadra da non sottovalutare, sarà una gara complicata. Dobbiamo fare una grande prestazione e cercare il massimo risultato. Giochiamo in casa e dobbiamo raccogliere punti, massima attenzione e concentrazione. Loro verranno qui a giocarsi la partita e per fare punti, noi dobbiamo pensare a fare bene senza guardare la classifica", ha evidenziato il tecnico rossoblù. La via maestra sarà la concentrazione durante tutto l'arco della gara, infatti Laterza sottolinea: "il gruppo è consapevole degli errori commessi, sono situazioni che analizziamo tantissimo. Dobbiamo cercare di commetterne il meno possibile, questa è una categoria dove al minimo errore ti puniscono. Dobbiamo essere sempre in partita e sempre concentrati, sono step che dobbiamo superare lavorando".

Una sfida sulla carta alla portata per il Taranto, ma non da sottovalutare considerando le insidie le gli ostacoli che presenta una categoria come la Serie C. I rossoblù dovranno affidarsi ai loro punti di forza per superare lo scoglio Acr Messina. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene e portare a casa una vittoria importante per la classifica e il morale.