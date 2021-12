Spezia-Sassuolo 2-2, altra rimonta neroverde

Il Sassuolo impatta contro lo Spezia allo stadio “Picco” di La Spezia, 2-2 il risultato dopo una gara dai due volti. Primo tempo di marca ligure anche se sono i neroverdi a creare la prima palla gol con una traversa di Berardi su punizione. Altro montante per i neroverdi al minuto 32’, questa volta con Scamacca. Tre minuti dopo arriva il vantaggio ligure: Reca mette in mezzo per Manaj che al volo mette in rete per l’ 1-0. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio dello Spezia, Frattesi perde un brutto pallone in area, Kyriakoupouios si perde Gyasi per il 2-0. Dionisi si gioca la carta Raspadori per dare una scossa alla partita, e cosi succede, perché proprio Raspadori accorcia le distanze al minuto 66 su assist di Berardi. Tempo 13 minuti e Raspadori trova la personale doppietta per il 2-2 e la seconda rimonta consecutiva dopo quella di Mercoledì contro il Napoli. Il Sassuolo dopo il punto conquistato oggi sale a 20 punti, rimanendo a metà classifica.