Serie C, undici metri di felicità per il Picerno Impatta il Potenza

Nella diciassettesima giornata di Serie C girone C il Picerno espugna Andria e il Potenza non va oltre il pari a reti inviolate contro la Turris. I melandrini proseguono la striscia di risultati utili di 7 punti in 3 gare con Colucci alla guida. Partita pazza al Degli Ulivi con la formazione picernese che passa in vantaggio con D'Angelo al 42', ma viene ribaltata incredibilmente tra il 44' e il 46' da Venturini e Casoli. Nella ripresa il capitano Esposito al 77' trova il pareggio e al 95' si procura il rigore che Pitarresi trasforma. Così i melandrini sono in zona play-out. Troppe occasioni sprecate invece per la squadra di Trocini che non riesce a sfondare il muro corallino.