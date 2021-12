Real Agro Aversa. Firma un ex Bitonto e Marina di Ragusa scuola Foggia

Il Real Agro Aversa, nelle persone del presidente Guglielmo Pellegrino e direttore sportivo Paolo Filosa, è lieto di annunciare a tutti i siti ed organi d’informazione di aver tesserato per la stagione in corso l’attaccante Antonio Schena classe ’99. Fisico imponente, il neo acquisto normanno è cresciuto nel settore giovanile del Foggia prima di ritagliarsi un ruolo importante in serie D con le maglie di Bitonto, Isernia, Corigliano e Marina di Ragusa.

Arriva grazie agli ottimi rapporti tra la SV SPORT MANAGEMENT ed il ds Filosa.

Si rafforza la rosa di mister Sannazzaro in questo difficile sprint salvezza.

Benvenuto Antonio nella famiglia granata!

Ufficio Stampa Real Agro Aversa