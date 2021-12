Serie D - Girone F: cinque squalificati. Due turni a Valenti e Tortori

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì 8 dicembre sono state anticipate a oggi i provvedimenti del giudice sportivo riferite alle gare della dodicesima giornata.

Cinque i calciatori fermati. Due turni a Niccolò Valenti del San Nicolò Notaresco e Loris Tortori dell' Alma Juventus Fano, uno a Francesco Casolla (Alma Juventus Fano), Marco Raparo (Recanatese) e Roberto Carlos Marcelli (Castelfidardo). Mano pesante del giudice nei confronti dell'Aurora Alto Casertano a cui è stato squalificato per tre giornate l'allenatore in seconda Antonio Cuccaro, mentre la società si è vista comminare una multa di 2000,00 euro per le intemperanze dei suoi tifosi. Squalificato per una giornata anche l'allenatore del Chieti Alessandro Lucarelli.

Questi tutti i provvedimenti adottati dal giudice sportivo:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 2.000,00 e diffida AURORA ALTO CASERTANO

Per aver, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori posizionati dietro ad un A.A. lanciato alcuni sputi all'indirizzo del medesimo, quattro dei quali lo colpivano alla nuca. Nella circostanza gli rivolgevano espressioni offensive e intimidatorie. Sanzione così determinata in ragione della manifesta violazione della misura di contenimento della pandemia da Covid-19.

Euro 200,00 NERETO CALCIO

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CUCCARO ANTONIO (AURORA ALTO CASERTANO)

Per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale, al termine della gara nello azione antistante gli spogliatoi, reiterava la condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCARELLI ALESSANDRO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CAMPANA ROSARIO (AURORA ALTO CASERTANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VALENTI NICCOLO' (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORTORI LORIS (ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CASOLLA FRANCESCO (ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TORTORI LORIS (ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

MARCELLI ROBERTO CARLOS (CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CECCACCI MIRCO (VASTESE CALCIO 1902)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MELE FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

SANNIPOLI DANIEL (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MONNI SIMONE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

FABIANO RAFFAELE (FOOTBALL CLUB MATESE)

ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

D'ALESSANDRO MATTEO (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

NONNI LEONARDO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

SECONDO GRAZIANO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

AMABILE EMANUELE (AURORA ALTO CASERTANO)

MONTELEONE DAVIDE (AURORA ALTO CASERTANO)

TIA YOAHNN MOREL (AURORA ALTO CASERTANO)

ORLANDO LUCA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

FABRIZI LUCA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MASSAROTTI DOMENICO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

IRACE TIZIANO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SOPRANZETTI LUCA (RECANATESE A.S.D.)

MADEDDU FEDERICO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

FRANCIA FLAVIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MEJRI AHMED (ATLETICO TERME FIUGGI)

SOWE MOUSA BALLA (ATLETICO TERME FIUGGI)

NESPOLI ENRICO (AURORA ALTO CASERTANO)

VALENTINO MARCO (AURORA ALTO CASERTANO)

LUDOVICI DAVIDE (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MORELLI SIMONE (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

BALDEH ALIEU (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DEL GRECO ANDREA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DONDONI NICCOLO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FUSCO LORENZO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

VENTOLA CHRISTIAN (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

IANNETTA LORIS (FOOTBALL CLUB MATESE)

JARA LAUTARO RUBEN (NERETO CALCIO)

MAYDANA MARCOS DAMIAN (NERETO CALCIO)

MONTANO ANTONIO (NERETO CALCIO)

FREDRICH FABIO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

DE SENA CARMINE (SAMBENEDETTESE SRL)

BONACCHI CHRISTIAN (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MINCHILLO CHRISTIAN (VASTOGIRARDI)