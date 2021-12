C'è l'ok del Prefetto. Cerignola a Bitonto accompagnato da 120 tifosi

Per la gara Bitonto – Audace Cerignola, in programma mercoledì 8 dicembre, alle ore 14,30, allo stadio "Città degli Ulivi" di Bitonto, e valevole per la 15° giornata del Campionato Nazionale di Serie D – girone H, il club neroverde ha comunicato le seguenti disposizioni per i tifosi ospiti.

Disponibilità posti settore ospiti: 120 (limitazioni per motivi di ordine pubblico su disposizioni della Prefettura di Bari);

Costo tagliando (prezzo unico): € 15.

Prevendita con biglietto nominale, attiva fino alle ore 18 di martedì 7 dicembre.

Modalità di acquisto del biglietto:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bitonto-calcio-srl-audace-cerignola/171904;

L’accesso allo stadio è garantito solo se muniti di Green Pass, da esibire all’ingresso (in via Abbaticchio) unitamente al documento di identità e al tagliando di accesso.