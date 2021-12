Foggia-Virtus Francavilla: i precedenti

Archiviata la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Catanzaro, il Foggia è tornato ieri a lavoro per preparare il match dello "Zaccheria" di sabato contro la Virtus Francavilla. Una gara importante per gli uomini di Zeman in chiave play-off, considerando che le due formazioni sono separate in classifica da tre punti.

Due squadre che arrivano a questa partita con l'umore opposto: rossoneri reduci dalla caduta di Catanzaro, imperiali vittoriosi invece di misura sul Monterosi. Due club tuttavia in linea con le aspettative di inizio stagione, anche se al netto di qualche pari di troppo al Foggia pesano i 4 punti di penalizzazione inflitti dal TFN.

I precedenti tra satanelli e Virtus Francavilla sono soltanto quattro, di cui due giocati a Foggia e altrettanti a Francavilla Fontana. Il bilancio sorride ai dauni, vittoriosi in tre occasioni, mentre l'unico pari è risalente proprio all'ultima gara disputata allo "Zaccheria" la scorsa stagione.

Ecco nel dettaglio tutti i precedenti:

2016: Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Reti: 5' s.t. Sarno.

2017: Foggia-Virtus Francavilla 5-1

Reti: 2' p.t. rig., 31' p.t. e 44' s.t. Mazzeo, 43' p.t. Loiacono (FO), 32' s.t. Idda (VF), 47' s.t. Di Piazza (FO).

2020: Foggia-Virtus Francavilla 1-1

Reti: 6' s.t. Rocca (FO), 37' s.t. Castorani (VF).

2021: Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Reti: 39' s.t. Gavazzi.