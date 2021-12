Serie C/C: squalificati 5 giocatori e 4 allenatori. Avellino stangato

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

€ 5000 AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I - nell’avere, prima dell'inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala; II - nell'avere, prima dell’inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza; III - nell'avere, al 43°circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori, al 18°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

€ 2000 TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I - nell'avere fatto esplodere, dalla curva nord occupata dai sostenitori del Taranto: 1- all'inizio della partita e mentre le squadre erano a centro campo due petardi di elevato potenziale; 2- al termine della partita, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, un petardo di elevato potenziale. II- nell'avere lanciato all'interno del recinto di gioco all'indirizzo dei calciatori ospitati e senza che venisse colpito alcuno, dalla curva nord, settore inferiore, occupata dai sostenitori del Taranto: 1- al termine del primo tempo una bottiglietta di caffè Borghetti; 2 - alla fine della gara tre bottigliette di caffè Borghetti. B) per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato cori oltraggiosi: fra il 17° ed il 18°minuto del primo tempo circa e per tre volte contro le forze dell'ordine; al 22°minuto circa del secondo tempo e per due volte contro Istituzioni calcistiche

€ 1000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 41°minuto circa del secondo tempo e al fischio finale della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza.

€ 1000 FIDELIS ANDRIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere, a fine gara, all’esterno dello stadio, in occasione dell’uscita del pullman della società Picerno, un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria: 1- al 35°minuto del primo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi, cori ripetuti per cinque volte e per una durata di circa due minuti; 2 - a fine gara, all’esterno dello stadio, in occasione dell’uscita del pullman della società AZ Picerno

€ 500 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i vetri di due finestre dei servizi igienici maschili

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIVARINI VINCENZO (CATANZARO) per aver pronunciato in due occasioni, al 14° ed al 25° minuto circa del primo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina

CUDINIMIRKO (CAMPOBASSO) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 59°circa mentre si trovava in prossimità della panchina.

GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE) per aver pronunciato in un unico contesto due espressioni blasfeme al 91°circa mentre si trovava in prossimità della panchina

BRAGLIA PIERO (AVELLINO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANZARO)

DI LIVIO LORENZO (LATINA)

ESPOSITO ANDREA (LATINA)

VITIELLO LEANDRO (PAGANESE)

BASSO GIANMARCO (VIBONESE)