Cerignola, Pazienza: "Bitonto squadra ostica. Servirà personalità"

Alla vigilia di Bitonto-Audace Cerignola, gara valevole per la 15° giornata, turno infrasettimanale del girone H del campionato di Serie D, il tecnico degli ofantini Michele Pazienza ha parlato ai microfoni dell'Ufficio stampa gialloblù. Queste le sue parole:

"L'Audace arriva a questa gara senza dubbio con molto entusiasmo, grazie alla gara di domenica e ai risultati e alle prestazioni delle ultime uscite. Sicuramente sarà una partita difficilissima, un confronto con un avversario tosto e che ci darà ancora indicazioni su quello che sarà il nostro percorso. Una gara bella da vivere e da interpretare nel migliore dei modi, abbiamo le capacità per fare ancora una brillante prestazione.

Noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che è il nostro percorso, quelli che sono i nostri ostacoli. Non possiamo permetterci di guardare in casa degli altri, andremo soltanto a spendere energie che in questo momento non ha senso sprecare.

Col Bitonto è una gara sentita per via del passato, questo ci deve dare uno stimolo in più per fare bene. Servirà grande umiltà e determinazione come nelle scorse uscite, solo con queste caratteristiche riusciremo a portare a casa un risultato positivo".