Foggia-V. Francavilla: dirige Pascarella di Nocera Inferiore

Sarà il sig. Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore l'arbitro di Foggia- Virtus Francavilla, in programma sabato 11 dicembre ore 17.30 e valevole per la 18° giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Per l'occasione, Pascarella sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Massimino di Cuneo ed Emanuele Bocca di Caserta. Quarto Ufficiale il sig. Samuele Andreano della sezione di Prato.