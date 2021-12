Turris: risolto il contratto di Giofrè

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore Paolo Giofré, libero dunque di accasarsi presso altra società.Nel ringraziarlo per il contributo fornito al club sia nella stagione della promozione dalla serie D che in quella in corso in Lega Pro, la società augura al calciatore classe 2001 le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Ufficio stampa Turris Calcio