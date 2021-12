Serie D, il Francavilla ritrova la vetta Perdono Lavello e Rotonda

Nel turno infrasettimanale della quindicesima giornata di Serie D girone H tra le lucane è il solo Francavilla a riuscire ad ottenere il risultato pieno. La compagine di Ragno batte la Casertana (momentaneo pareggio di D'Ottavi) con la doppietta di Croce all'85' e si ritrova in testa alla classifica in coabitazione con l'Audace Cerignola. Perdono invece Lavello e Rotonda. Gli ofantini incappano nella quarta sconfitta esterna di fila contro la Mariglianese. I campani passano in vantaggio con Aracri nel finale di primo tempo e poi chiudono la contesa intorno alla metà della seconda frazione con la doppietta del sempreverde Esposito. I lupi del Pollino vengono piegati dal Gravina con il gran gol di Di Modugno.