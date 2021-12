“Un calcio alle mura”, il Crb per il calcio paralimpico

Impegno, entusiasmo, rispetto. Sono i valori che hanno caratterizzato “Un calcio alle mura”, la manifestazione open organizzata dal Comitato Regionale della Lnd Basilicata dedicata al calcio paralimpico e rientrante le progetto “Il nostro calcio con Eni”.

L’evento, che si è tenuto nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 presso l’impianto sportivo “Mancinelli” di Tito, ha visto la partecipazione di atleti della Divisione Calcio Paralimpica della Figc, calciatori della Fisdir, della Fispic e della Fssi delle società Gymnica Potenza, Sport For Life di Pignola, delle comunità riabilitative dei Padri Trinitari di Bernalda e de “Il Giardino di Alice” di Acerenza e Tolve oltre che di tecnici e dirigenti del mondo calcistico paralimpico.

“Con questa manifestazione il Comitato Regionale della Lnd Basilicata – ha affermato ilpresidente Emilio Fittipaldi - ha voluto lanciare un segnala di attenzione verso il calcio paralimpico e i suoi atleti al fine di promuovere ed alimentare ulteriormente questo movimento anche nella nostra regione. Non a caso abbiamo voluto inserirla nel progetto di collaborazione con Eni, così come abbiamo fatto in passato in occasione di altre iniziative simili, perché su questi temi c’è piena sinergie di vedute con la multinazionale e i suoi dirigenti che operano in Basilicata per portare avanti un discorso serio e proficuo di sensibilizzazione”.