Antonio Croglia premiato dalla Lega Pro per un bel gesto di fair play

“E’ stato un atto straordinario e sarà per me un piacere consegnare ad Antonio Croglia la targa della nostra fondazione con l’immagine di Artemio Franchi”. Lo annuncia il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

Il riconoscimento ha come motivazione uno splendido gesto fatto dal fotografo in occasione di Potenza-Turris del 5 dicembre scorso: Croglia si trovava a bordocampo per svolgere il suo lavoro e vedendo, nel settore ospiti, un bambino sotto un ombrello che provava a ripararsi da una forte pioggia cadente sullo stadio Viviani, non esitava a togliersi il suo k-way per darlo al piccolo affinché si proteggesse meglio dal temporale. Un gesto semplice, ma di grande gentilezza ed umanità, che rende orgogliosa la Lega Pro di avere nella sua famiglia persone come Antonio.

“Franchi fondò la nostra Lega basandosi proprio su qualità personali esemplari come quelle mostrate domenica scorsa da Antonio – ha aggiunto Ghirelli –. Appena possibile saremo a Potenza per portare un ringraziamento e la nostra riconoscenza a chi, con un piccolo gesto, ha reso ancora più grande il nostro calcio”.

Ufficio Stampa Lega Pro