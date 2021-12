Gelbison-Trapani rinviata a data da destinarsi

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Gelbison, preso atto della documentazione sanitaria inoltrata, tenuto conto del protocollo predisposto dall'Asl competente e delle disposizioni relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cause di forza maggiore la gara GelbisonTrapani, valevole per la 16^ giornata del campionato di #SerieD - girone I, in programma per domenica 12 dicembre, è rinviata a data da destinarsi.