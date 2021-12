Benevento. Caserta: "Contro la Ternana sarà importante l'approccio"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, alla vigilia del match contro la Ternana. Il tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito", queste le sue parole:

"Dopo il match contro il Pordenone abbiamo accusato un po' di stanchezza visti i tre impegni in sette giorni. Tutti hanno recuperato ma le scelte le farò come sempre all'ultimo momento.

La Ternana ha avuto un inizio difficile ma poi è venuta fuori. In rosa hanno calciatori importanti e stanno facendo un ottimo torneo. Noi dovremo essere bravi nell'approccio alla gara. Dovremo stare attenti a Partipilo ma hanno anche altri giocatori forti.

Letizia e Foulon non sono ancora pronti, si allenano a parte ma spero di averli a disposizione quanto prima. Tello ha caratteristiche peculiari e per noi è unico. A gara in corso ci ha sempre dato una grande mano.

Monza e Parma erano date per favorite fin dall'inizio. Il Parma ha avuto difficoltà e ha cambiato guida tecnica mentre il Monza sta recuperando dopo una brutta partenza. Era preventivabile vista la rosa a disposizione e l'esperienza dell'allenatore. Sono sicuro che anche il Parma risalirà. Tutte le squadre hanno momenti di difficoltà ma sicuramente potranno tutte lottare per la vittoria finale.

Dobbiamo sempre essere propositivi e aggressivi ma le partite si preparano anche in base all'avversario, senza pensare, però, esclusivamente agli avversari.

Possiamo ancora migliorare. In questo momento, oltre ai risultati, mi interessa la crescita dei singoli e del gruppo. I ragazzi hanno saputo reagire e, continuando in questo modo, cresceremo ancora molto. Contro la Ternana dovremo sapere sfruttare al meglio le loro difficoltà e affrontarla nel migliore dei modi.

Moncini è un calciatore importante e lo tengo in considerazione. Non c'è da preoccuparsi se, per il momento, ha avuto poco spazio dall'inizio.

A Pastina manca il ritmo partita ma si allena bene e, dovessimo aver bisogno di una mano a gara in corso, potrà esserci utile.

Se i giovani sono bravi vanno utilizzati. Io non guardo l'età e non mi faccio problemi a farli giocare. Ovviamente i giovani ti danno e tolgono qualcosa sia durante la singola partita che durante il campionato ma, insieme agli elementi più esperti, ci daranno un grosso aiuto".