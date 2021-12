Ternana. Lucarelli: "La partita con il Benevento è un banco di prova"

L'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha parlato in conferenza stampa del match di domani che vedrà opposta la sua squadra al Benevento. Queste le parole del tecnico della formazione umbra:

"Contro il Frosinone, essendo in superiorità numerica, mi sarei aspettato qualcosa in più dai miei ragazzi. Se loro non fossero rimasti in 10 la gara sarebbe potuta finire diversamente. Domani ci aspetta una partita contro un'altra grande squadra che è candidata alla promozione. Sarà un'altra prova per noi e ci piacerebbe arrivare alla sosta natalizia senza stop.

Stiamo lavorando per costruire una mentalità vincente. Uno degli errori che ho commesso è stato pensare che quest'anno saremmo ripartiti da una base solida e che quindi sarebbe stato più semplici far capire certi concetti ai ragazzi. La realtà è diversa: abbiamo cambiato tanto e quindi il nostro vantaggio rispetto alle altre squadre è svanito. Consideriamo, però, che il valore degli avversari di quest'anno è diverso da quello degli avversari del passato campionato. Anche l'anno scorso non eravamo favoriti ma siamo diventati forti lungo il cammino. La crescita è un processo lento e serve acquisire consapevolezza dei progressi fatti.

Non ci arrendiamo mai e questo è il mio marchio di fabbrica. Ripeto: serve acquisire consapevolezza e stiamo lavorando in tal senso. Questo è per noi un anno difficile nel quale stiamo costruendo la Ternana del futuro.

Falletti sta meglio ma giocherà, come sempre, chi sta bene e mi da garanzie. Dopo due gare con gli stessi uomini era logico un calo di forma e una perdita di brillantezza. Il Benevento è una squadra composta per la maggior parte dai calciatori che sono retrocessi dalla Serie A in modo rocambolesco. Hanno un tecnico bravo come Caserta e una società forte alle spalle. Sono cresciuti con costanza. Se giocheremo come a Frosinone sarà una partita difficile; se, invece, giocheremo come sappiamo allora potremo fare punti.

Agazzi non ci sarà mentre Defendi si è allenato in gruppo".