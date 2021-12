Ternana-Benevento: gli scommettitori puntano sulla vittoria casalinga

Il Benevento, reduce da tre vittorie consecutive, si è portato a -4 dalla vetta occupata dal Pisa. Per proseguire l'inseguimento, la formazione di mister Caserta dovrà vincere sul terreno di gioco di una delle compagini più in forma in Serie B, la Ternana.

I ragazzi di mister Lucarelli hanno conquistato 9 punti nelle ultime 5 partite senza subire sconfitte. Proprio per questi ultimi risultati, i quotisti di 888sport.it vedono favoriti gli umbri sui sanniti dando l'1 a 2,55 contro il 2,75 del segno 2. L'"X" è dato 3,25,

Al "Liberati" andranno in campo due tra i migliori attacchi della cadetteria: l'opzione "Goal" è quotata a 1,58 mentre il "No Goal" a 2,28.

Per il risultato esatto, invece, ad essere scelto maggiormente dagli scommettitori è l'1-1, che pagherebbe 6,25 volte la posta; il 2-1 per la Ternana è dato a 9 volte la posta mentre il 2-3 per il Benevento, risultato finale della gara in casa del Vicenza, a 23.