Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di mercoledì

Cinque i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo dopo le gare del turno infrasettimanale disputato mercoledì 8 dicembre valevole per la 13ª giornata. Quattro, invece, i calciatori diffidati.

Questi tutti i provvedimenti adottati dal giudice sportivo:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

VAVASSORI GABRIELE (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

ALFIERI VINCENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MELE FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

D'ALESSANDRO MATTEO (PORTO D ASCOLI S.R.L.)

GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)

LISI VINCENZO (SAMBENEDETTESE SRL)

CICCONETTI LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ANTEZZA STEFANO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SALVATORI DAVIDE (NERETO CALCIO)

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

LORENZONI FILIPPO (SAMBENEDETTESE SRL)

VARGA ATILA (SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MANE MOUHAMED BACHIR (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

MATALONI GIACOMO (CASTELFIDARDO)

PETRICCI NICOLA (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

MASSAROTTI DOMENICO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

LULLI LUCA (SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

NESPOLI ENRICO (AURORA ALTO CASERTANO)

RICAMATO VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

MISIN ALEX (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PIETANESI LORENZO (NERETO CALCIO)

SCATOZZA SALVATORE (NERETO CALCIO)

BOSCO ANDREA (PINETO CALCIO)

BATTISTA NAZARENO (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

SEVERINI MIRCO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

DIALLO IBRAHIMA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ESPOSITO GIOVANNI (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

VITIELLO MANUEL (AURORA ALTO CASERTANO)

CIARCELLUTI MARCO (PINETO CALCIO)

ESPOSITO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

FRULLA MATTIA (SAMBENEDETTESE SRL)

MONZA EDOARDO (VASTESE CALCIO 1902)