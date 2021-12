Ternana-Benevento 0-2: quarto successo di fila per i giallorossi

Con una grande prestazione di Lapadula, il Benevento supera la Ternana al "Liberati" e inanella la quarta vittoria di fila che lancia i giallorossi momentaneamente al secondo posto, in attesa delle altre gare del week-end. A decidere il match è stata una doppietta di Gianluca Lapadula nei primi 45'.

Mister Caserta sceglie la strada della continuità e conferma l'undici del match contro il Pordenone. Lucarelli, dal canto suo, non rischia Falletti, ancora non informa, e parte con Donnarumma affiancato da Pettinari in attacco.

La gara comincia su ritmi alti ma nei primi 15' i pericoli per i portieri latitano. Alla prima vera azione da gol, al 23', il Benevento passa in vantaggio: azione di contropiede dei giallorossi iniziata da Improta, da questi ad Acampora che, entrato in area, mette al centro per l'accorrente Lapadula che batte Iannarilli. La Ternana prova a replicare 2' dopo con un cross di Capone per la testa di Donnarumma che mette di poco a lato. Al 42' Elia va in percussione a destra, salta Capuano, entra in area e serve Lapadula che, però, viene atterrato dallo stesso Capuano che, nel frattempo, aveva provato a recuperare la posizione. Per il direttore di gara Meraviglia non ci sono dubbi: è calcio di rigore per i giallorossi. Sul dischetto va Lapadula che non lascia scampo a Iannarilli siglando la sua doppietta personale. La prima frazione si chiude, dunque, sullo 0-2 per il Benevento sulla Ternana.

Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con piglio maggiormente offensivo e già al 47' Pettinari, in acrobazia, impegna Paleari che, con un grande intervento, mette in angolo. Il Benevento replica con una azione personale di Lapadula: l'italo-peruviano entra in area, vede l'inserimento di Insigne al centro e lo serve ma l'esterno napoletano trova l'intervento di Iannarilli che mette in angolo. La Ternana pressa il Benevento nella propria metà campo ma Paleari non corre grossi pericoli. All'80' ci prova Falletti, subentrato a Martella, ma il portiere della Strega vola a disinnescare la conclusione dell'argentino. All'87' è Elia a sfiorare il terzo gol per il Benevento ma la palla termina di poco fuori. Il signor Meraviglia concede 5' di recupero al termine dei quali manda tutti negli spogliatoi: il Benevento batte la Ternana per 2-0.

IL TABELLINO