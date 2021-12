Benevento. Caserta: "Piedi a terra e testa a Fiorentina e Monza"

Al termine del match vinto per 2-0 dal Benevento sul campo della Ternana, Fabio Caserta, allenatore dei giallorossi, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Faccio i complimenti ai ragazzi che, quando le cose non sono andate bene, hanno continuato a lavorare e hanno cementato il gruppo. La vittoria di stasera è figlia della nostra mentalità di voler far gioco contro ogni avversario.

Lapadula è un fattore in Serie B e ce lo teniamo stretto. Peccato non averlo avuto al meglio dall'inizio tra nazionale e infortunio. Ora che sta bene speriamo che segni ancora tanti gol.

Elia lo conosco bene e so che può fare più ruoli essendo un calciatore duttile. Quando gioca da terzino, avendo molto campo davanti a se, diventa imprendibile.

Lucarelli lo stimo: lo scorso anno ha vinto lui, quest'anno io. Sta facendo un ottimo lavoro alla Ternana e gli faccio un grande in bocca al lupo.

La differenza tra Serie C e Serie B è netta. Nella mia rosa di quest'anno ho calciatori che sono in nazionale, già questo da la cifra del livello. Ai miei ragazzi dico di non sedersi sugli allori quando si vince e di non abbattersi quando si perde. Ora dobbiamo pensare subito alla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina e alla prossima in campionato con il Monza. A Firenze non vogliamo sfigurare.

Domani mi godrò la giornata in famiglia, senza pensare al calcio: stacco un giorno e poi penserò a Fiorentina e Monza.

La voglia di lavorare aumenta all'aumentare delle responsabilità. Allenare il Benevento è un orgoglio e quando si hanno obiettivi importanti è tutto più bello".