Fiorentina-Salernitana, per i bookmakers gara da Over: le quote

Serie A arrivata alla 17a giornata, a due giri dal termine del girone d’andata. Dopo il derby di Genova andato in scena venerdì sera e vinto dalla Sampdoria per 3-1 sul Genoa, scenderanno in campo tra sabato e lunedì tutte le altre squadre nei match restanti.

Per la Salernitana di Colantuono, sfida ardua in casa di una Fiorentina in grande forma. I granata vogliono a tutti i costi abbandonare l’ultimo posto in classifica e una vittoria permetterebbe di scavalcare il Genoa e forse anche il Cagliari, impegnato in casa dell’Inter. Per superare i viola di Italiano però, servirà una gara super.

Anche secondo i bookmaker è così: stando a quanto riportato dal sito di comparazione quote Oddschecker, un successo della Salernitana al “Franchi” quota tra 9 e 11 volte la posta.

Discorso ovviamente diverso per una vittoria dei padroni di casa, che oscilla tra quota 1.30 e 1.35. Interessante la quota del pari che va da quota 5.00 a 5.75.

Sarà un match da tre o più gol? Secondo gli operatori sì, visto che il segno over 2.5 è quotato 1.62 mentre l’under 2.5 quota 2.20.

Andrà ancora a segno Dusan Vlahovic? Quota bassa per l’evento: 1.60 per una marcatura del bomber serbo. Il marcatore più probabile tra i granata invece risulta essere Nwanko Simy, quotato 4.50.